Zawodniczka „przebiegła” maraton w 3:38. Problem w tym, że pokonała najwyżej kilometr
Transmisja z mety maratonu ujawniła nietypowy przypadek. Zawodniczka pojawiła się na mecie z wynikiem 3:38 (!), ale zapis trasy wskazuje, że przed metą pokonała zaledwie około kilometr. Czy odda medal?patinete
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Komentarze (57)
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Tutaj laska zrobiła to dosłownie dla medalu za ukończenie.
Najbardziej znana akcja sprzed paru lat, gdzie chlop sie nawet za babe nie przebral, tylko wzial jej numer startowy i finiszowal na 7 miejsu.
I tu juz grubo, bo to moglo byc miejsce na podium, biorac pod uwage kategorie wiekowa, lub jakakolwiek inna.
https://www.lubelskibiegacz.pl/bieg-niepodleglosci-tymczasowa-zmiana-plci.html
No nie można tak, trochę litości trzeba mieć.
Że się ktoś takim gównem przejmuje żeby oszukiwać....
Ktoś jej obiecał że schudnie gdy przebiegnie maraton, mając na uwadze konieczność wielomiesięcznych treningów.
Ona jednak okazała się sprytniejsza i zaoszczędziła sobie wysiłku. Teraz spokojnie może sobie zrobić z siebie ofiarę: "przecież przebiegłam maraton, dietetyk mnie oszukał, cały świat przeciwko mnie, szczególnie grawitacja!"
( ͡° ͜ʖ ͡°)
To jakby zamówić sobie samemu puchar na allegro z grawerunkiem za zajęcie I miejsca.