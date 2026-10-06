Tak jak w tych biegach rossmana kilka lat temu gdzie wyraźnie po czasach "zawodniczek" wynikało, że z----------y na hulajnogach elektrycznych lub rowerach i w dodatku okazało się, że mamy w Polsce kompletne amatorki, które bez treningów mogą bić rekordy Europy i Świata i być szybsze od światowych sław w biegach długodystansowych kobiet. Normalnie mamy tabuny nierozpoznanych talentów.