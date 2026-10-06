Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Padły zarzuty o szpiegostwo
Były szef niemieckiego wywiadu August Hanning został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwajaros69-ja
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Były szef niemieckiego wywiadu August Hanning został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwajaros69-ja
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Komentarze (42)
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@przeciwko78: @trach No ale w sumie nie ma się co dziwić. Przyłączając socjalistyczny twór i jednocześnie nie robiąc czystek systemowych przynosi efekty.
Tak samo jak to, że ruskie z niemcami się układały, pod dystrybucję gazu na całą Europę, jednocześnie Niemcy przy pomoc UE chciała wyeliminować wszystkie inne alternatywne źródła, żeby w pełni wszystkich uzależnić od gazu, jako jedynego ekologicznego źródła energii. Zupełnie całkiem przypadkiem Niemcy byliby wtedy głównym hubem gazowym na Europę, z rurą prosto od ruskich. Niestety za sprawą dodatkowego chromosomu nabotoksowanego, któremu
Przypomiam ze przylecial do Kijowa 23 lutego 2022.
Wtedy mowilo sie o blamazu BND, ale moze to tylko blamaz pozorny ?