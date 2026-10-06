O Niemiec znowu coś z ruskiem knuł? Stare, znałem! ¯\(ツ)/¯

Tak samo jak to, że ruskie z niemcami się układały, pod dystrybucję gazu na całą Europę, jednocześnie Niemcy przy pomoc UE chciała wyeliminować wszystkie inne alternatywne źródła, żeby w pełni wszystkich uzależnić od gazu, jako jedynego ekologicznego źródła energii. Zupełnie całkiem przypadkiem Niemcy byliby wtedy głównym hubem gazowym na Europę, z rurą prosto od ruskich. Niestety za sprawą dodatkowego chromosomu nabotoksowanego, któremu Pokaż całość