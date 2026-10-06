Odette Robson, szefowa ds. bezpieczeństwa społecznego, powiedziała, że prezentacja miała pokazać pracownikom różne perspektywy i zachęcić do rozmowy, a nie promować jedno stanowisko.

Dodała, że nie było to szkolenie, a Najib nie dostał wynagrodzenia. Jednak w mediach pojawiają się doniesienia o tym, że całość opłacono z pieniędzy publicznych.Czytaj!