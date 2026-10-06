Maryja nosiła hidżab" tak szkolą policję i urzędników w Wielkiej Brytanii
Na jaw wyszła szokująca prezentacja dla urzędników brytyjskich dotycząca islamofobi w North Yorkshire.andrzejkoronny
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Na jaw wyszła szokująca prezentacja dla urzędników brytyjskich dotycząca islamofobi w North Yorkshire.andrzejkoronny
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Komentarze (24)
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Dodała, że nie było to szkolenie, a Najib nie dostał wynagrodzenia. Jednak w mediach pojawiają się doniesienia o tym, że całość opłacono z pieniędzy publicznych.
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@KingaM: Bo tam pół debaty publicznej jest wokół religii i rasy. Bo mają ich tyle wszelkiego rodzaju i to już WSZĘDZIE.