Ciekawy opis, taki budujący konkretną narrację, podczas gdy poparcie trzech najpopularniejszych partii jest tam zasadniczo stabilne od jakichś 2-3 lat i w tych wyborach chodzi o ustabilizowanie sytuacji rządu, który obecnie jest mniejszościowy. Jasne, mogą się na tym przejechać, ale obecnie nic na to nie wskazuje.