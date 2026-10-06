Hiszpania: Rząd podał się do dymisji
Hiszpania od tygodni zmaga się z wieloma problemami. Wśród nich kryzys migracyjny, który nabrał całkiem nowego znaczenia, w momencie, gdy do Celty przedostało się ponad 70 tys. nielegalnych imigrantów. Jakby tego było mało Hiszpanie wyszli na ulicę, manifestując swoje niezadowolenie dotyczące polityFXMAG
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Komentarze (92)
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To z niewiedzy. Gdyby Hiszpanie zobaczyli nasze stawki najmu w stosunku do zarobków w całym kraju + kredyty hipoteczne na 6-7%, to by szybko docenili swój kraj.
Watpie ze jakiegokolwiek rzad cos zmieni, bo jest to po prostu atrakcyjny i bezpieczny kawalek swiata dla zamozniejszych.
To jest psychiatryk jakis XD
2) Dziwny zmasowany najazd uchodźców z Maroka
3) Rozkręcają się niepokoje społeczne
4) Rząd do dymisji