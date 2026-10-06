Ja bym to skorelował jeszcze z kultem chlania u mężczyzn. Na moim osiedlu nie znam gościa, który lubił chlapnąć na ostro i dożył 70tki. Większość to emerytury nie dożyła. Oczywiście to nie reguła ale póki picie będzie uważane za normalne to będzie tak dalej.

Wiem, że za granicą piją i żyją dłużej ale u nas przeważa w---a, która najbardziej szkodzi