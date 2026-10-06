Długość życia na emeryturze
Polki ze średnią długością życia ponad 81 lat emeryturą cieszyć się będą o prawie 13 lat dłużej niż polscy mężczyźni.amadeus86
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Polki ze średnią długością życia ponad 81 lat emeryturą cieszyć się będą o prawie 13 lat dłużej niż polscy mężczyźni.amadeus86
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Komentarze (52)
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robot sprzatajacy, pralka, suszarka i zmywarka
praktycznie nic nie trzeba robic, oprocz naduszenia guzika, zeby sie wlaczyl
zarcie tez c-----e z cateringow, byleby nic nie robic, dlatego w Polsce cateringi odniosly taki suckces
@AlbertWesker: Jak pisała jedna lewaczka przynajmniej na wojnie moga sobie pogwałcić
https://forsal.pl/gospodarka/demografia/artykuly/9885136,jak-dlugo-zyja-europejczycy-polacy-w-ogonie-zestawienia-mapa.html
@Franciszek_Morawiec: W rzeczywistości tak jest, ale wy wolicie żyć w swojej twierdzy
Ale to nagroda za ich ciężką pracę!
Np. częśćiej myją okna albo prasują obrusy!
Ale za to sprzątają!!!
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Policzył czas pobierania emerytury jako średnią długość życia minus wiek emerytalny, co jest błędne.
Natomiast samo zagadnienie jest w ogóle dość ciekawe jako samo zadanie statystyczne, bo można do niego podejść na kilka sposobów.
W każdym razie dane dotyczące oczekiwanej długości życia (na podstawie statystyk) dostępne są tutaj: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2024-r-,2,19.html
Tam
Wiem, że za granicą piją i żyją dłużej ale u nas przeważa w---a, która najbardziej szkodzi