Najem krótkoterminowy rozjeżdża nasz rynek mieszkań. 20 mln rezerwacji w pół rok
W pierwszej połowie roku za pośrednictwem platform internetowych zarezerwowano już 19,52 mln noclegów. To niemal tyle, ile wyniósł cały wolumen odnotowany w 2019 roku. Polska przygotowuje regulacje dla tego rynku, a podobne ograniczenia zostały już wprowadzone m.in. na Węgrzech. Czy Warszawa powinnaFXMAG
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Komentarze (83)
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@ameliniummm: Zdecydowana większość ludzi chciałaby dostać od rządu zasiłek w wysokości miliona złotych.
W skali kraju to przecież mało.
Przecież większość rezerwacji to jakieś weekendy. Średnio po 100+ rezerwacji na każdy lokal.
Czyli realistycznie 300-400k lokali.
Fajno-lewacy będą walczyć z tymi kilkuset tysiącami mieszkań na airbnb, zamiast z ludźmi, którzy wypychają Polaków z dostępności do MILIONÓW mieszkań okupowanych przez imigrantów.
Co to jest 20 milionów rezerwacji w skali roku, kiedy na jedno mieszkanie przypada ich nawet kilkaset rocznie.
Zakaz wynajmu mieszkań dla obcokrajowców i nagle się znajdzie
Ci sami fajno-lewacy mają piane w pysku jak się wspomni że dubaj działa niemal na pracy niewolniczej (co jest dużą bzdurą), ale jak Polacy robią to samo z Ukrami czy