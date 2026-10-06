Drodzy mieszkańcy wielkich miast, trzeba by się zdecydować, czy duże miasta chcą mieć dochody z turystyki, czy chcą mieć spokój z turystami i czerpać głównie zyski z ilości działalności poza turystycznych na swoim terytorium. W tym problem, że rządzący chcieli by doić te dwie "krowy", a mieszkalnictwo i wynajem krótkoterminowy się gryzą ze sobą. Zrobisz tylko hotele to nie będzie tylu turystów, pozwolisz na wynajmy krótkoterminowe, to stali mieszkańcy narzekają na turystów. Pokaż całość