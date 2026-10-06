To wyobraźcie sobie taką sytuację:

Zatrudniasz typa do zrobienia płytek, umawiasz się z nim na miesiąc za powiedzmy 10K. Typ bierze zaliczkę i robi sobie wakacje, bo musi odpocząć. Po miesiącu nic nie zrobione. PŁACISZ mu te 10K za ten miesiąc i umawiasz się z nim, że już teraz to zrobi te płytki, za kolejne 10K za koleujny miesiąc. Znowu zaliczka i znowu typ nic nie robi, za to roz.ebał ci drzwi Pokaż całość