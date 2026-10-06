AFERA KACPRZYKA NICZEGO NIE ZMIENIŁA. POLITYCY NADAL RZĄDZĄ W SZPITALACH
Szumne zapowiedzi odpolitycznienia szpitali, wygłaszane po ujawnieniu przez nas afer w Warszawskim Szpitalu Południowym, spełzły na niczym. Nadal w całej Polsce szpitalami rządzą partyjni nominaci - głównie z KO, PSL i PiS.mkorsov
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Komentarze (58)
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Reeeeee bo konfederacja coś tam
https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/7667755,najnowszy-sondaz-na-dzisiaj-jedna-partia-calkowicie-traci-wyborcow-a-lider-ma-ogromny-problem.html
Będziecie dalej zdychać w szpitalach i na SOR-ach. Chcącemu nie dzieje się krzywda ( ͡º ͜ʖ͡º)
PACZCIE ! TO JEST KOŃ!
DRESIORZ MA CZELNOŚĆ JEŹDZIĆ NA KONIACH KTÓRE SĄ PREZYDENCKIE OD 30 LAT
XD
Mając techniczne możliwości demokracji bezpośredniej - oddajemy władzę gadającym głową, głosując ma krawat i twory agencji PR.
Idealne środowisko do działania grup nacisku, koterii, lobby (czyli korupcji), wrogich wywiadów czy rober baronów.
A gdyby tak na gov.pl zrobić narzędzie do karania za leczenie w kulki polityków, tak ad hoc?
to co było w antycznych Atenach, gdzie garstka facetów decydowała jak ma żyć reszta niewolników i kobiet?
Czy odbywające się bez przerwy referenda, żeby cokolwiek postanowić w gminie, mieście czy w sejmie?
Lobbing zawsze był i zawsze będzie, bo zawsze będzie sytuacja, że jakaś decyzja jest bardziej na rękę komuś, a komuś innemu nie jest.
demokracja bezpośrednia tego nie zmieni.
A większość obywateli chciałaby pewnie po prostu żyć, bez zbędnych zmian w prawie
Zatrudniasz typa do zrobienia płytek, umawiasz się z nim na miesiąc za powiedzmy 10K. Typ bierze zaliczkę i robi sobie wakacje, bo musi odpocząć. Po miesiącu nic nie zrobione. PŁACISZ mu te 10K za ten miesiąc i umawiasz się z nim, że już teraz to zrobi te płytki, za kolejne 10K za koleujny miesiąc. Znowu zaliczka i znowu typ nic nie robi, za to roz.ebał ci drzwi