a teraz spójrzcie kto zarabia na tym że Polska ma dług, otóż zarabia bank który udzielił kredytu, po nitce do kłębka idziemy dalej, kto w Polsce podejmuje decyzję aby wydawać polskie pieniądze podatników na odsetki? teraz prześledźmy wszystkie proxy którymi wysłuchiwały się obie strony i w jaki sposób wręczyły sobie łapówkę

jeśli nie wiecie że to działa na zasadzie łapówki to już wam właśnie to objaśniam jak to działa, niedługo Polska osoba Pokaż całość