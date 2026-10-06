Ministerstwo straciło kontrolę nad polskim długiem? "Będą potrzebne sztuczki"
Ekonomiści nie zostawiają suchej nitki na strategii zarządzania długiem, przygotowanej w Ministerstwie Finansów. Eksperci w rozmowie z money.pl wskazują na brak wielu danych i nierealne założenia resortu.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (41)
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.....Nosz kurrrrr...(╯°□°）╯︵ ┻━┻
To kto w Polsce balansuje dłóg? PO czy PiS?
@orkako: żadnej różnicy.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Wszystko poza tym, to czysty populizm i po nas choćby potop.
W naszym wypadku wystarczyłoby jedynie uciąć niektóre wydatki.
- 800+ na wczoraj (sam pobieram 2400 i rzucam w siebie kamieniem - będę jeszcze w tej kwocie przez 13 lat, a nieco dłużej niższej).
- Dać JSW zwymiotować. Koniec dopłacania do górnictwa i innych pokrak z udziałem SP, gdzie jest wieczny sznur, pod kreską w księgach.
- Reforma emerytalna - najlepiej emerytura obywatelska. Koniec ze
@lewoprawo: A na kogo głosowałeś w poprzednich wyborach? Bo Mentzen zawsze idzie do wyborów że nic nie obieca, wręcz przeciwnie, będą cięcia.
Zabrakło tagu #braceforimpact więc pozwolę sobie na korektę.
Ten kraj Moi Kochani istnieje już tylko teorytycznie.
Co
Proste (acz wysoce #niepopularnaopinia) reformy, a często po prostu wektory, które potrzebne są Rzeczypospolitej #rzeczpospolitanizm:
Bez kolejności, czy ważności:
- Zmniejszenie liczby psów i kotów (sam posiadam) - każde 10-12 przeciętnych czworonogów to ekwiwalent dwutlenku węgla za dorosłego w gospodarce zachodniej (
Nie mogę ogarnąć jak nasz bantustan pozwala na to żeby zagraniczne firmy legalnie, zgodnie z prawem mogły w Polsce unikać płacenia podatków.
Big techy, sieci handlowez, firmy kurierskie itd.
Przecież tak funkcjonują kolonie, gdzie od uspołeczniania strat jest ludność
Gdyby zależało faktycznie na zdolnościach militarnych to miliardy by szły w nasze firmy, rozwój dronów bliskiego i dalekiego zasięgu oraz budowanie poduszki finansowej na wypadek konfliktu, a nie wydawanie teraz na b--ń z importu, która niekoniecznie się sprawdza w
I ja nawet wiem, jakie to będą sztuczki xD
Szykujcie portfele.
Nawet KE póki rządzi KO to nic nie powie.
jeśli nie wiecie że to działa na zasadzie łapówki to już wam właśnie to objaśniam jak to działa, niedługo Polska osoba