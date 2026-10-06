Szokujące dane. Aż 68% polskich mężczyzn w wieku 18-24 nie jest w ŻADNYM związku
Absolutnie szokujące dane. 68% mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku. Tak wynika z najnowszego raportu SGH "GGP-PL: Generacje i Rodziny. Choć brzmi to już jak wyświechtany frazes, czeka nas najprawdopodobniej demograficzna degrengolada.Lolenson1888
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 223
- Odpowiedz
Komentarze (223)
najlepsze
@guilmonn: z drugiej strony po co zestawienie mezczyzn, jakby sugerowac ze problemem jest to ze faceci nie interesuja sie kobietami, tak samo sensowne jak sugerowanie ze niska dzietnosc bo faceci nie chca sie r----c... tak na pewno
brak mieszkan, hajsu, czasu itp to powodu ale ktore nam wmawiaja korpo i social media, kreujace
To już nam ten pan pokazał. 40 lat temu.
Najwyraźniej teraz do ludzi to dotarło
@hesterpanim: ło panie
to żeś se trafił
powiedz jescze że koniara xD
wypopki, NIGDY nie pakujcie sie w związek z borderką, chyba że jesteście skrajnymi masochistami, dla których codzienne marzenie o samobóju to ulubiona rozrywka
p0lka woli być 20 w kolejce do chada niż jedną na wyłączność dla nawet normika. No chyba, że zegar wytykał co miał wytykać i czas na projekt rodzina, wtedy poszukiwanie uległego i zasobnego betakundla na ten projekt. Po kilku latach rozwód, przejęcie majątku, alimenty i elo. Powrót na karuzelę kutang. Mają w
Średnia już nigdy nie będzie miała normalnego rozkładu bo to nie jest decyzja jednej osoby a dwóch, przy czym przeciętny mężczyzna nie interesuje przeciętnej kobiety i tyle w temacie.
W pokoleniach przedinterentowych oraz przed masowym transportem zasięg matrymonialny kobiet to była jej wieś lub dzielnica w mieście i najbliższe okolice, obecnie w zasadzie skala kraju na aplikacjach
Tak interesuje jak widać na dosłownie każdej statystyce badającej temat xD. Podstawowe niezrozumienie tego, że jesteśmy fundamentalnie inaczej zbudowani i mamy inne strategie reprodukcyjne ale szkoda strzępić ryja.
@slums:
Warto jeszcze dodać że teraz to nie jest tylko kwestia zasięgu liczonego w kilometrach ale w
Ucz się dobrze. Znajdziesz wtedy dobrze płatną pracę. Wtedy kupisz sobie dom i będziesz miał żonę a później dzieci.
Tak to mieliśmy zakorzenione. Niestety od kilku lat to już nie działa. Studia są nic nie warte. Nie ma pracy typu "entry level" jak kurier rowerowy czy
@SzubiDubiDu: Raczej poczucie obojętności, marazmu, stagnacji.
Inna sprawa co to jest za zakres wiekowy 18-24 xD
Przeciez to młodziki ktorym czesto sie nie chce zawierać zadnych związków bo szkoła, studia, kariera etc.
Niech lepiej zrobią badania ilu facetów 26-36 nie jest w związku bo to jest najlepszy czas na zakładanie rodziny
Kiedyś jak na wsi był Jasiek, Stasiek, Jagna i Maryna, to jeden broł jednom za żonę, a drugi drugom i nie było problemu. Ale potem się pojawił komputer… kom pu ter… i zmieniło się wszystko…