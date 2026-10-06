Chłopaki dosłownie przestali grać w grę zwaną społeczeństwem. Jak popatrzysz po młodych to widać w nich wypalenie takie jak dawniej widywało się u facetów w wieku średnim.



Ucz się dobrze. Znajdziesz wtedy dobrze płatną pracę. Wtedy kupisz sobie dom i będziesz miał żonę a później dzieci.



Tak to mieliśmy zakorzenione. Niestety od kilku lat to już nie działa. Studia są nic nie warte. Nie ma pracy typu "entry level" jak kurier rowerowy czy Pokaż całość