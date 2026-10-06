Czeski rząd redukuje zatrudnienie. Masowe zwolnienia w ministerstwach
Ograniczenie liczby pracowników to sposób na wypracowanie oczekiwanych przez społeczeństwo oszczędności w wydatkach poszczególnych ministerstw. Pomysłowi rządzących sprzeciwiają się związki zawodowe, które twierdzą, że takie działanie nie przyniesie oszczędności, a jedynie zdziesiątkowanie służbyFXMAG
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Komentarze (19)
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Ale w Excelu się zgadza.
@Breda: Tym bardziej że sam Babisz to oligarcha więc na pewno zostawi kompetentnych ludzi ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
a wiadomo że tam działa wszystko odwrotnie jak w PL
taki czeski film
Czyli ludzie w płacą podatki żeby ludzie którzy do budżetu nie wnoszą żyli lepiej.
@arturnowak2018: I dlatego znów wybrał słowackiego oligarchę który już wcześniej wykorzystywał swoje "moce"