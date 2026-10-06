Książulo twierdzi że produkt w postaci mrożonej pizzy jest jego własnością, natomiast dowody mówią co innego. Influencer okłamał całą Polskę?
W filmie zamieszczonym na platformie YouTube
A dokładniej we 7:06 Szymon Nyczke oświadcza że "Jest to mój produkt, do którego ja mam prawa który ja po prostu zdecydowałem się wypuścić do Żabki" Ale czy na pewno tak jest?
Z tyłu opakowania znajduje się 13 cyfrowy kod EAN - 8588010746467 który jest częścią międzynarodowego standardu GS1
Po sprawdzeniu na stronie https://www.gs1.org/services/verified-by-gs1?gtin=8588010746467 otrzymujemy jasną i klarowną informację kto tak na prawdę jest właścicielem danego produktu. W tym przypadku jest to firma MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. a produkt został przez nią zarejestrowany 13 Marca 2026 roku o godzinie 15:45.
Dodatkowo na kartoniku znajdziemy informację "Wyprodukowano przez... dla Żabka Polska..." Co jednoznacznie wskazuje na podmiot finansujący, to Żabka Polska wyłożyła 45 mln złotych na zakup około 3 milionów pizz w pierwszym miesiącu. Podsumowując:
Właścicielem produktu jest Słowacka firma MINIT SLOVAKIA
Dystrybutorem oraz podmiotem który zamówił produkt od Słowackiej firmy jest Żabka Polska
Szymon Nyczke jest jedynie właścicielem wizerunku oraz znaku towarowego "Muala"
Komentarze (91)
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I dajcie już spokój z tą pizzą, problemy 21 wieku. Nie zaglądać, nie kupować, zginie jak doze.
@Dwie-braterskie-postacie: To nie jest prawda, chociażby te pizze z poniższego zdjęcia produkują w Polsce
A tak naprawdę chodzi o obchodzenie podatków.
A co do tego czy to jest JEGO produkt to prawnie pewnie może tak mówić bo tak umowę skonsutrowano żeby to należało do niego.
Ale patrząc czysto logicznie na to, to gdyby to był jego produkt to by mógł go sprzedawać w dowolnym sklepie.
A tutaj może go sprzedawać tylko w Żabkach i
@NeilDegrasseGolota: Moim zdaniem to jest po prostu kwestia tego, że Żabka ma swoich dostawców na Słowacji podobnie zresztą jak wiele innych sklepów. Z tego co kojarzę to pieczywo które masz w sklepach
komentarz sponsorowany
Komentarz usunięty przez autora
Kolejny internetowy pieniacz ktorego d--a piecze o czyjs sukces
Przeciez w filmie typ mowi ze na slowacji jest robione, i dlaczego.
¯\(ツ)/¯
@michalbialekwewlasnejosobie:
Jak to mawiał kania kaniowski, największą uwagę zwraca na siebie...idiota...ck dezerterzy, polecam :)