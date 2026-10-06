Pizza robiona na Słowacji bo twierdzi, że Polska jest zacofana i nie ma takiej technologii xD

A tak naprawdę chodzi o obchodzenie podatków.



A co do tego czy to jest JEGO produkt to prawnie pewnie może tak mówić bo tak umowę skonsutrowano żeby to należało do niego.

Ale patrząc czysto logicznie na to, to gdyby to był jego produkt to by mógł go sprzedawać w dowolnym sklepie.

A tutaj może go sprzedawać tylko w Żabkach i Pokaż całość