500 boisk lasu wyciętych pod serwerownię AI. Google w ogniu krytyki w Finlandii
Fińskie służby badają, czy Google złamało prawo, wycinając 300 ha lasu pod centra danych AI przed zakończeniem oceny środowiskowej. Gigant twierdzi, że działał zgodnie z prawem leśnym, ale ekolodzy alarmują o zniszczeniu cennych przyrodniczo terenów i żądają wstrzymania prac.Tired_
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Komentarze (45)
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@TenXen47: Oczywiscie, temu nie przeczę. Tyle, ze tutaj narracja kłóci się z durnowatymi "ekologicznymi" pomysłami typu słomki, zakrętki, futelkomaty, czy wyliczanie każdemu z nas śladu węglowego, których skutki i uciążliwości przerzucane są na konsumentów. Natomiast, gdy w grę wchodzi wielkie korpo, to problemu nie ma.
@tomasz-sadurski: Na boiskach lasu też się nie znam, tylko na boiskach pułki nożnej
@Bijelodugme: @dict: Grzegorz Rasiak już myślał o wznowieniu kariery...
Nowa jednostka powierzchni?
@Adwokat_Vanessa_Smaruj-Rogala: ogólnie to nie szkoda tych boisk. Nikt tam nie grał i zarosło drzewami
Zakładając że na hektarze lasu rośnie 500 drzew daje to 150000
https://www.munipro.pl/nawet-50-000-zl-kary-za-wycinke-drzewa-na-wlasnej-dzialce-kiedy-potrzebna-jest-zgoda/
Teraz mnożąc razy 50000 = 7,5 miliarda złotych. Po takiej karze nawet korpo by się dwa razy zastanowiło
Jak masz leśną w PL też możesz sobie ścinać bez zezwoleń ile chcesz zgodnie z gospodarką leśną w tym rejonie.
Obliczenie:
300 ha = 3 000 000 m²
basen olimpijski: 50 × 25 m = 1250 m²
3 000 000 ÷ 1250 = 2400