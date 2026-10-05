Problem w tym, że jak powstanie dziesięć różnych osobnych aplikacji, to będzie po prostu kijowo ludzie się rozproszą i nikt z nikim się nie połączy. Zamiast kolejnej apki potrzebny jest jeden spójny standard. Gdy nastąpi blackout i wyłączą chociażby LTE czy 2G, najlepiej by było, gdyby funkcja takiego bezpośredniego, ręcznego przekazywania wiadomości z telefonu na telefon była po prostu WBUDOWANA fabrycznie w Androida i iOS by np. niedoreczony sms sprobowac przekazac skokami Pokaż całość