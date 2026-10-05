HOP - komunikator bez internetu!
Darmowy komunikator, który działa bez internetu i bez zasięgu. Telefony w pobliżu łączą się ze sobą i podają sobie wiadomości dalej, a po drodze nikt ich nie przeczyta (szyfrowanie end-to-end). Bez konta, bez numeru telefonu, bez reklam, nie zbiera danych. Android i iOS. fajnewilczek63
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Komentarze (46)
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Co do rozwiązania to aby to "przeskakiwało" pomiędzy urządzeniami to musi byc na nich zainstalowana i włączana ta apka?
Obstawiam, że tak, wiec sukces zależy też od popularnosci rozwiązania
tak, więc krzywa rozwoju takiej apki jest stroma. Nikt nie używa więc nikt nie instaluje więc to nie działa więc nikt nie używa.
Krzywe eliptyczne, tj. ECDH, natomiast problemem jest man in the middle.
https://techcrunch.com/2026/10/03/jack-dorseys-bitchat-disappears-from-app-stores-in-india-after-government-order/
Zakładam, że w skrajnym przypadku Google i Apple mogą takie apki zdalnie pokasować z telefonów.