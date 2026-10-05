NIECH JADĄ



Nie mają żadnej przewagi negocjacyjnej poza taką, ze przeżyją kilka miesięcy bez hajsu zabijając pacjentów.



Takimi ludźmi są polscy lekarze - nie mają hamulców by negocjować podwyżki absurdalnych pensji ludzkim życiem. I to życiem ludzi którzy na tą pensję się składają.



Może czas zmienić prawo i odebrać im (lekarzom) trochę praw a nałożyć więcej obowiązków. Najwidoczniej dobrzy lekarze nie są w stanie wyplewić lekarskiej pazerności. Więc trzeba to zrobić rozgrzanym Pokaż całość