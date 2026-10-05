Będą podwyżki dla lekarzy, bo dyrektorzy boją się że uciekną xD
Limit zarobków sprawi, że w dużym mieście i w małym lekarz zarobi dokładnie tyle samo. Skoro tak, to jaki będzie miał interes w tym, żeby jechać na prowincję?Patrykm
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Komentarze (13)
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To samo trzeba zrobić z lekarzami.
Jak będzie wystarczająca ilość lekarzy to i na prowincji nie będzie z nimi problemu...
albo płacisz za swoje studia albo podpisujesz zobowiązanie o pracy w PL
Zresztą już dziś mogli by to zrobić w stosunku do stomatologów....
Może jestem nienormalny ale zarabiając tyle samo w Pcimiu i Warszawie, zdecydowanie wolę prowincję
Nie mają żadnej przewagi negocjacyjnej poza taką, ze przeżyją kilka miesięcy bez hajsu zabijając pacjentów.
Takimi ludźmi są polscy lekarze - nie mają hamulców by negocjować podwyżki absurdalnych pensji ludzkim życiem. I to życiem ludzi którzy na tą pensję się składają.
Może czas zmienić prawo i odebrać im (lekarzom) trochę praw a nałożyć więcej obowiązków. Najwidoczniej dobrzy lekarze nie są w stanie wyplewić lekarskiej pazerności. Więc trzeba to zrobić rozgrzanym