Kompromitacja w Zenicy. Bośnia wykorzystała brak Lewandowskiego
Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0:1 w meczu Ligi Narodów.YabadabaduHehe
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Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0:1 w meczu Ligi Narodów.YabadabaduHehe
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Komentarze (47)
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do starszaków.
@Kapitan_z_Tworek: Statystycznie rzecz biorąc w większym (ludniejszym) kraju jest więcej dobrych zawodników.
Z przewagą to każdy tuman potrafi wygrać, to tak jakby szczypiorniści grali caly mecz z przewagą, albo w debla dwóch na jednego.