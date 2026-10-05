Powiedzcie, w kontekście tego co się dzieje, czy to wpłynęło na waszą ocenę przyznania kobietom prawa głosu? Zobaczcie jak rozkładają się głosy ze względu na płeć i jak doprowadza to do tego, że rządzi cyniczna i bezwzględna lewica. Większość głosów w Brytanii już niedługo będzie należała do ludności napływowej, w dużej mierze dzięki świadomemu dostarczaniu swoich wyborców jakie pokazane jest na filmie.