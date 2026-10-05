Co w tej Głupiej Brytanii się odp***?
Imigranci rozwożeni po kraju pod eskortą, niczym członkowie rządu.kontapinte
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Imigranci rozwożeni po kraju pod eskortą, niczym członkowie rządu.kontapinte
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Komentarze (42)
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@Morf: Niestety, ale w systemie jednomandatowym to nie jest takie proste. Mało co tak skutecznie betonuje scenę polityczną jak JOW-y. Dlatego zmiany w najlepszym przypadku są rozłożone na lata, ale już widać pewne trendy i na ten przykład elektorat torysów odpływa na rzecz Farage'a. Czy on
@Silence369: Nie wpłynęło, bo od dawna byłem przeciwny.
Równocześnie rdzenni Brytyjczycy aresztowani do marca 2027 za powstrzymywanie łodzi we Francji.
Atak nożownika: ofiara zakuta w kajdanki i przytrzymywana do wykrwawienia się. Hindus lata wolno.
Setki
@Entroop: czemu kłamiesz leszczu? W Polsce nie ma takiego obowiązku, a w Holandii jest
Już tylko brakuję uchodźców z Dubaju.