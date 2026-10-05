Mówię o lat, że ten system to gó.wno. Mam zablokowane od bardzo niebezpiecznej i nagłej sytuacji zagrażającej bezpośrednio mojemu życiu i zdrowiu - zmiany sposobu nadawania TVP xD



Z nietrafionej pogodynki (najpierw zalało pół miasta, po tym wysłali SMSa, że mogą być podtopienia xD później na każdą większą ciemną chmurę był SMS o burzy, po 4-5 tygodniowo), przez przepuszczanie starszych na wyborach, po TVP...



No ale mylenie województw to już jest chyba Pokaż całość