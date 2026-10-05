Lubuskie dostało Alert RCB dla Lubelskiego? Czy ktoś się pomylił?
Mieszkańcy województwa lubuskiego otrzymali w poniedziałkowy wieczór, 5 października, Alert RCB dotyczący rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Komunikat wywołał spore zaskoczenie, bo oficjalnie miał zostać skierowany do woj. lubelskiego. Pytanie czy Lubelskie wg dostało alert?Stolarowy51
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Komentarze (39)
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Coś co miało dobre założenia, to kretyni tym zarządzający koncertowo zaspamowali ludzi. W tym kartonie nic nie może działać dobrze.
Nazwa województwa lubuskiego wywodzi się od miasta Lubusz, które z kolei leży w w Niemczech.
Komentarz usunięty przez autora
@tomasz-grzegorczuk: To bardzo proste, np Gorzów Wielkopolski jest w Lubuskim ;)
(woj. lubelskie)
Z nietrafionej pogodynki (najpierw zalało pół miasta, po tym wysłali SMSa, że mogą być podtopienia xD później na każdą większą ciemną chmurę był SMS o burzy, po 4-5 tygodniowo), przez przepuszczanie starszych na wyborach, po TVP...
No ale mylenie województw to już jest chyba