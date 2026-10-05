ZRAM w systemie Linux został zmodyfikowany w celu uzyskania większej oszczędnośc
W związku z obecnymi bardzo wysokimi cenami pamięci ZRAM, służący do obsługi skompresowanych urządzeń blokowych w pamięci RAM, został zmodyfikowany w celu zapewnienia większej oszczędności pamięci.ochucki
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Komentarze (6)
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sprawdza się, polecam
https://linuxblog.io/zswap-better-than-zram/
"Jeśli Twój system korzysta z pamięci wymiany tylko sporadycznie, a wystarczy utrzymać zapotrzebowanie na pamięć wymiany na poziomie około 20–30% fizycznej pamięci RAM przy użyciu zram, to ZRAM jest prostszą i skuteczniejszą opcją. Jeśli jednak wykorzystanie przestrzeni wymiany regularnie znacznie przekracza ten poziom, jest nieprzewidywalne lub jeśli system posiada szybką pamięć masową (NVMe), lepszym wyborem jest Zswap. Dynamicznie kompresuje on i buforuje często używane strony w