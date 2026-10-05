Pierwsze zdjęcia Ziemi wykonane przez polskiego satelitę Mikroglob-1
Satelita Mikroglob-1 to część polskiego systemu satelitarnego budowanego dla Agencji Uzbrojenia. Inżynierowie odebrali właśnie pierwsze zdjęcia z orbity. System przesłał ostre kadry lotnisk i aglomeracji w Los Angeles i Nowym Orleanie oraz portu Dalian w Chinach.portal_przemyslowy
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Komentarze (29)
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Podstawowym zadaniem wojska jest odstraszanie, to realizuje się przez pokaz siły i możliwości.
@zagubionychromosom: Uwzględniając to że firma Creotech jest notowana na GPW, to te zdjęcia są między innymi informacją dla akcjonariuszy, że ich produkt się finansuje i działa zgodnie z założeniami, co może zapewnić dodatkowe finansowanie spółki od innych chętnych, którzy będą chcieli kupić ich akcje. Pokazuje to też, że firma jest gotowa startować w przetargach krajowych i unijnych dotyczących segmentu
Analfabeta chędożony.