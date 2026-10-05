Fajnie ze polskie szkoda ze zabawkowe. To Mikroglob-1 to taki wiekszy cubesat, zobaczymy jak dlugo podziala.Tak niska masa wskazuje na mala aperture ukladu, brak redundancji, komercyjne podzespoly i kiepska stabilizacje. Chwala sie ze GSD=1m albo to tak tylko na papierze, bez uwzglednienia stabilnosci nacelowania ukladu optycznego.