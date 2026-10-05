Polskich firm realizujących inwestycje w Niemczech jest coraz więcej. Polacy nie tylko wygrywają przetargi, ale również przejmują upadające biznesy, dając im nowe życie i ratując miejsca pracy. Firmy z polskim kapitałem odgrywają dużą rolę w Brandenburgii, gdzie stworzyły już blisko 1000 miejsc prac