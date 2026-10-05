Role się odwróciły. Polacy przejmują biznesy i dają Niemcom pracę
Polskich firm realizujących inwestycje w Niemczech jest coraz więcej. Polacy nie tylko wygrywają przetargi, ale również przejmują upadające biznesy, dając im nowe życie i ratując miejsca pracy. Firmy z polskim kapitałem odgrywają dużą rolę w Brandenburgii, gdzie stworzyły już blisko 1000 miejsc pracFXMAG
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Komentarze (31)
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Zresztą ta "gazeta" to taki nowy fakt xD bo wiecie przyjmujemy Niemcy. Chociaż w UK i Czechach Polacy inwestują więcej.
Mój certyfikat jakości z d--y.
Dane: 8/10.
Nagłówek: 5/10.
Interpretacja: trochę przesadzona.
To nie jakiś wybór Niemca tylko przymus socjalistycznego Państwa zwanego Niemcy nakładany na firmy w Niemczech xd