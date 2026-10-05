Najlepsze rozwiązanie to jest to, gdzie jest deklaracja daty urodzenia (bez weryfikacji) podczas zakładania konta w systemie operacyjnym - gdzie ten krok ma być robiony przez rodzica. Wtedy wszystkie aplikacje dostają tylko jeden z kilku przedziałów wiekowych (który się zmienia jak dziecko staje się starsze) i na podstawie tego dostosowują treści.



Zamiast więc udowadniać wszędzie ze jesteś dorosły, wystarczy dopilnować żeby dziecko miało założone konto w odpowiedni sposób, a reszta dzieje się Pokaż całość