Analiza EU kids act w wykonaniu Louisa Rossmana [eng]
ACTA spowodowało protesty. Ta legislacja zmieni internet bardziej niż acta kiedykolwiek mogło. Ogólnie sprowadza się to do tego, że komunikacja będzie mogła przebiegać wyłącznie w sposoby ściśle kontrolowane. Pod pretekstem ochrony dzieci zamknięte będzie wszystko. Nie będzie niczego.kiciek
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Komentarze (38)
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@gl0wa: Jakie są te sensowne rozwiązania i argumenty?
@odomdaphne5113: coś podobnego do tego w Kaliforni jest sensowniejsze - deklaracja wieku użytkownika przy zakładaniu konta (bez weryfikacji) w systemie operacyjnym. Konto zakładane przez rodzica.
Czyli zupełne zniesienie weryfikacji wieku oraz serwowanie treści odowiednich dla przedziału wiekowego propagowanego przez system.
Zamiast więc udowadniać wszędzie ze jesteś dorosły, wystarczy dopilnować żeby dziecko miało założone konto w odpowiedni sposób, a reszta dzieje się
Mam taką samą opinię. Rodzice kupują komputer / smarfton. Zakładają konto administratora dla siebie, a później zakładają konto dziecka dla swoich dzieci. Przeglądarki internetowe korzystają z API dostarczanego przez systemu operacyjny. Strony internetowe są zmuszane, aby korzystać z tego API (jeśli zawierają treści dla dorosłych) i tyle.
Żadnej inwigilacji ze strony korporacji (jak w UK i Australii) ani żadnej inwigilacji ze strony
To co mówicie zakłada, że jest po drugiej stronie odpowiedzialny rodzic. Oni zakładają,
Czuję się, jak wąsaty Janusz narzekający "kiedyś to było", ale jak inaczej opisać tę bierną, apatyczną postawę?
Milenialsi wychowują teraz kolejne pokolenie po zoomerach, na razie nazywane roboczo "Alfa". A to pokolenie dopiero za parę lat wchodzi w dorosłość.
@Izanagi013: ( ͡° ͜ʖ ͡°) No nie sądzę.
@Izanagi013: chyba w Korei Pólnocnej