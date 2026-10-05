"Nie będę szył, proszę ściągać opiekunów" . Nastolatka z raną czekała na SOR-ze
Niepełnoletnia mieszkanka Głogowa trafiła na SOR z rozciętą ręką. Rodzice wyjechali, więc przywiózł ją sąsiad. Rana nie była duża, ale okazała się wielkim problemem dla lekarza.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (14)
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A prawda jest taka, że lekarz bez zgody opiekuna prawnego nie ma prawa wykonywać tak inwazyjnych zabiegów o ile nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia
@Chris_Karczynski: ma obowiązek. Inna kwestia jak się z niego wywiązuje.
Przyczyną tego stanu rzeczy są przepisy, dobre swoją drogą. Nie można udzielać świadczeń medycznych bez obecności opiekuna, lub ustanowionego pełnomocnika na czas wyjazdu rodziców.
Nie doczytam wiec sie nie dowiem co sie stanie jak kilka dni nie bedzie rodzicow a rana nadawala sie do szycia.
Ja se kiedys rozwalilem leb. Byla jakos 1 w nocy. Olalem SOR i poszedlem do chaty spac. Rano wstalem i sie okazalo ze jeszcze zlamalem se zeba. A ze nerw na wierzchu to bolalo. Nie przejmowalem sie lbem tylko