Zastanawiam się nad zgłoszeniem tego zdarzenia na Policję, czy bardzo będą mnie potem "ciągać" po komisariatach?

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Jest szansa, że w ogóle. Musisz tylko dobrze zgłosić, czyli podać swoje dane, dokładną lokalizację oraz datę i wpisać tam nr rejestracyjny markę i model pojazdu i podrzucić filmik. Najlepiej na "stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl". Czasami mogą Cię zaprosić byś przyszedł i potwierdził, że to faktycznie Ty nagrałeś i filmik nie modyfikowałeś itp. W skrajnych wypadkach (jak wygrana w