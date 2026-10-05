Kolejny idiota wyprzedzający na przejściu dla pieszych
"akcja" od 0:54 Do sytuacji doszło w miejscowości Iłża dnia 05.10.2026. Na nic nie zdało się pompowanie przez media ostatniej sytuacji z Nowego Sącza. Zastanawiam się nad zgłoszeniem tego zdarzenia na Policję, czy bardzo będą mnie potem "ciągać" po komisariatach? Nr rejestracyjny WLI 36702mamamarcina
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Komentarze (2)
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Jest szansa, że w ogóle. Musisz tylko dobrze zgłosić, czyli podać swoje dane, dokładną lokalizację oraz datę i wpisać tam nr rejestracyjny markę i model pojazdu i podrzucić filmik. Najlepiej na "stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl". Czasami mogą Cię zaprosić byś przyszedł i potwierdził, że to faktycznie Ty nagrałeś i filmik nie modyfikowałeś itp. W skrajnych wypadkach (jak wygrana w