Atak nożownika w Rossmannie we Wrocławiu. Ugodził ochroniarza w brzuch i ukradł
Sebastian S. miał ukraść z drogerii Rossmann butelkę perfum wartą niespełna 300 zł, a gdy pracownik ochrony próbował gobounzig
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Sebastian S. miał ukraść z drogerii Rossmann butelkę perfum wartą niespełna 300 zł, a gdy pracownik ochrony próbował gobounzig
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Komentarze (18)
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@groman43: 20-30 lat temu mogłoby się nawet mu udać. Ale nie w czasach gdzie kamera na każdym narożniku a telefon non stop nadaje jego lokalizacje.
A tak ten idiota wyłapie do 10 lat za kradzież rozbójniczą albo do 20 lat za rozbój. No po prostu to