Idiokracja to jednak był dokument. Gość złapałby mandat, może jeszcze dureń ikonowicz by przyjechał i zrobił z niego męczennika oraz celebrytę. Popłakaliby trochę nad ciężkim losem polskiego Sebiksa, pokwiczeliby o krwiożerczych kapitalistach-perfumiarzach którzy poprzez niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej zawłaszczenie środków produkcji - zabraniają biednym ludziom w kwiecie wieku dobrze pachnieć.



A tak ten idiota wyłapie do 10 lat za kradzież rozbójniczą albo do 20 lat za rozbój. No po prostu to Pokaż całość