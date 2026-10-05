Cześć,

Jakiś czas temu media takie jak gazeta wyborcza oraz uwaga TVN przeprowadziły reportaże dotyczące firmy Nasz Prąd S.A. (artykuły postaram się podlinkować), która działa na rynku OZE i oferuje m.in. instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii.

W tych reportażach opisywany jest sposób działania spółki - wysyłanie handlowców-domokrążców na wsie oraz historie starszych osób, które czują się oszukane, twierdzą, że podały dane osobowe przedstawicielom firmy, podały jakieś kody z sms, które przyszły z banku, ale nie wiedziały, że akceptują tym samym umowę kredytową. Niektórzy skończyli z kredytami na sumy nawet 60-70 tys zł na małe instalacje fotowoltaiczne.

W publikacji Gazety Wyborczej poruszono również wątek marż i opłacalności inwestycji. Powołano się tam m.in. na opisaną w artykule ekspertyzę Politechniki Wrocławskiej, z której wynikać miał szacowany czas zwrotu z zakupu magazynu energii sięgający nawet 108 lat.

W reportażu GW "Na kredyt nie mówisz kredyt" wypowiadają się nawet byli pracownicy firmy. W reportażu przytoczono wypowiedź byłej agentki firmy, która twierdziła, że inny agent w jej obecności "przejął dowód osobisty starszego pana i online wziął na niego kredyt, nie pytając o zgodę". Ponadto w jednej z publikacji opisywano przypadki powoływania się na nazwy sugerujące instytucję państwową, takie jak Krajowe Biuro Efektywności Energetycznej.

Firma twierdzi, że sprzedaż produktów spółki prowadzona jest przez niezależnych agentów i uważa, że to agent ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania sprzeczne z prawem.

Reportaż Uwaga TVN pokazuje wypowiedź byłego handlowca firmy, który mówi, że w niektórych miesiącach osiągał zarobki sięgające 45-60 tys zł. Opisana jest historia zaciągnięcia kredytu na osobę bezrobotną. Wypowiada się nawet były handlowiec, który twierdzi, że na szkoleniach nakłaniano do powoływania się na dotacje, które w danym momencie nie obowiązywały.

Na całe szczęście w reportażu aktualny dyrektor firmy Dariusz Kołodziejski powiedział, że każde nieprawidłowe, nielegalne działanie agentów "wypalą gorącym żelazem".

Zauważyłem w rejestrze KRS powiązania osobowe z nowym podmiotem - Polska Spółka Magazynowa sp. z o.o. (KRS: 0001268980). W organach zarządzających obiema spółkami pojawiają się te same osoby, które są w zarządzie spółki Nasz Prąd S.A. - Marcin Frączek, Michał Kapica, Ryszard Andrzej Drążek.

Znalazłem także adres do strony internetowej firmy - https://psmag.com.pl/o-nas/

Pod tym adresem znajduje się dokument "Plan podziału" opisujący, jak rozumiem wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w tym Działu Sprzedaży Bezpośredniej B2C) z Nasz Prąd S.A. do nowej spółki. Nowa firma na swojej stronie internetowej pisze "Pomagamy domom, firmom i gospodarstwom rolnym przejść na energię odnawialną: dobieramy fotowoltaikę, magazyny energii i pompy ciepła oraz wspieramy w formalnościach związanych z inwestycją.". Wpisuje się to w działalność firmy Nasz Prąd S.A..

Dlaczego mnie to zainteresowało? Reportaże Gazety Wyborczej i Uwagi! TVN odbiły się szerokim echem i są łatwo dostępne po wpisaniu nazwy 'Nasz Prąd S.A.' w Google. Z Planu Podziału wynika, że do nowej spółki przechodzi cały Dział Sprzedaży Bezpośredniej B2C wraz z umowami agentów. Z punktu widzenia konsumenta pojawia się pytanie, czy klienci będą informowani o tym, że wchodzą w kontakt z siecią sprzedaży powiązaną strukturalnie i osobowo ze spółką "Nasz Prąd S.A.".

Chciałbym też w tym miejscu podziękować:

Panu Marcinowi Wójcikowi z Gazety Wyborczej oraz wszystkim osobom, które pracowały nad reportażami.

Pani Ewie Wąsek z Uwaga TVN oraz całej ekipie pracującej nad reportażem.

Wiele dla nas znaczy Wasza praca i nagłaśnianie tematu. Dziękujemy!