taki sam mechanizm i wałek zrobili na giełdzie w USA 10 lat temu :D dostali potężne kary finansowe i musieli kasę przeznaczyć na fundacje pożyteczności publicznej głównie z zakresu szkolnictwa i rozwijanie innowacyjności. Hehe... mld wyparowały :D a przepraszam zamknęli dwóch prezesów na kilka dni wypuścili za kaucją a ci wypłynęli swoimi dokokszonymi jachtami na Arubę i ślad urwał się.