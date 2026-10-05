Miliony z kar dla banków trafiły do fundacji założonej przez banki
Jak ustalił money.pl, w latach 20242026 fundacja powołana przez Związek Banków Polskich i banki otrzymała blisko 14,6 mln zł.starnak
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Komentarze (18)
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Niczym jakieś wygłodniałe świnie, które dostały się do koryta i są gotowe cały chlew roznieś na kawałki, żeby tylko jeszcze trochę się nażreć zanim stracą władzę.
po covidzie na pełnej wmówili ludziom jak to mają banki źle i ledwo żyją dokładając do biznesów, wieczny lament jak to kryzysy niszczą banki bla bla bla C---A PRAWDA
@DziendobryMireczku: całe szczęście, że pisiąt groszy z butelek ma iść na wzmacnianie systemu kaucyjnego :)