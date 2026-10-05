Najlepsze jest to, że każde państwo ma narzędzia i to skuteczne, które z łatwością potrafią ustawić ich do pionu no ale tyle to nie.... pieprzą się z tym bo mają interes. Proste. Zobaczymy co zrobią dalej Francuzi bo MS już w------y, dużo płaku płaku w usa o to było. Teraz chcą sociale potraktować bez ulgowo.