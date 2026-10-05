UOKiK stawia zarzuty Google. Big techy nie mogą stawiać się ponad prawem
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze na celownik Google. Prezes UOKiK postawił zarzuty czterem spółkom z grupy technologicznego giganta, podejrzewając nadużywanie pozycji dominującej w relacjach z polskimi wydawcami prasowymi. Amerykańskie przedsiębiorstwo Alphabet, właściciel Google, mieFXMAG
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Komentarze (22)
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@precz_z_komunia: nikt niczego nie sugeruje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@precz_z_komunia: Nie chodzi o to, że urzędnik ma z tego korzyść, ale o to że Państwo handluje "sprawiedliwością" i na tym zarabia.
Sprawcą jest A, poszkodowanym B,
Haha
Jakby kierowca mógł zapłacić 7 zł mandatu i przez cały miesiąc przekraczać dowolnie prędkość, to myślicie że jakby na drogach wyglądało?
Takimi rzeczami powinniśmy zajmować się na poziomie UE.
Wspólnie mamy szansę na jakiś efekt, sami to możemy sobie...