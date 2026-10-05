mam nadzieje że spotka go uczciwa kara, a nie jakiś śmieszny wyrok



tym niemniej, baardzo często widzę ludzi co wchodzą na pasy nawet nie rzuciwszy okiem czy nic nie jedzie, często nos w telefonie...

mnie za komuny, kiedy ruch na drogach był 1/10 tego co teraz, już w przedszkolu uczono że wchodząc na jezdnię się rozgląda lewo-prawo-lewo



czemu tera nie można tego uczyć?