Nowe ustalenia po śmierci pieszego w Nowym Sączu. 120 km/h i nielegalny wyścig
Dramatyczny zwrot w śledztwie dotyczącym śmiertelnego potrącenia na al. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Jak przekazałFlyorDie
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Dramatyczny zwrot w śledztwie dotyczącym śmiertelnego potrącenia na al. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Jak przekazałFlyorDie
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Komentarze (57)
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@Parker_: codziennie odpalam instagrama i mi wyskakują dosłownie nowe założone profile i są o tym czym opisujesz w swoim komentarzu
nie zawsze pokazują swój ryj i się maskują
auto albo gruz z wieś tuningiem albo nowe z tuningiem bo tatuś deweloper bananowcu vifonowcowi kupił golfa xd
zawsze w tle pato nuty pseudo
Gemini albo ChatGPT ;)
@Airnesst:
jest ich w ciul, nowa generacja kolejny etap dorastania bananowców i vifonowców
tym niemniej, baardzo często widzę ludzi co wchodzą na pasy nawet nie rzuciwszy okiem czy nic nie jedzie, często nos w telefonie...
mnie za komuny, kiedy ruch na drogach był 1/10 tego co teraz, już w przedszkolu uczono że wchodząc na jezdnię się rozgląda lewo-prawo-lewo
czemu tera nie można tego uczyć?
@Miszczu_wszystkiego: to jest ciekawe bo w nowoczesnym podejściu do wychowania i edukacji... chyba nie. Przecież wręcz przeciwnie. Jak tylko po takiej sytuacji napisze się cokolwiek o zwiększeniu uwagi, zachowywaniu ostrożności, przezorności to zaczną krzyczeć, że "obwinianie ofiary". Tymczasem nic temu panu po pierwszeństwie już... Nic mu po tym, że kierowca odsiedzi wyrok. Nie wiem kto tego pana oszukał, że ulice są bezpieczne, ale ten