Anthropic lobbowało w Watyknie by uznać AI za świadome jak człowiek. Kościół z p
Współzałożyciel Anthropic Christopher Olah przez ponad rok przekonywał uczonych religijnych, by poważnie rozważyli możliwość, że modele Claude firmy mogą być świadome.thomcios
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Komentarze (14)
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Kilka cytatów (tłumaczenie z AI):
IMO:
Brednie. Zakop.
Wybitni naukowcy AI mówią, że mamy już do czynienia z cyfrowymi istotami, obdarzonymi świadomością:
https://wykop.pl/link/8002659/wywiad-z-geoffreyem-hintonem-na-temat-sztucznej-inteligencji
No i jakie wnioski w sprawie świadomości Klaudiusza?
https://wykop.pl/link/8024577/anthropic-lobbowalo-w-watyknie-by-uznac-ai-za-swiadome-jak-czlowiek-kosciol-z-p/komentarz/138882329/tutaj-artykul-kopia-bez-paywalla-z-nytimes-https-archive-ph-lxbbl-kilka-cytatow-tlumaczenie-z-ai-przez-wiele-miesiecy-anthropic-organizowal-prywatne-s
Kilka cytatów (tłumaczenie z AI):