Najlepsze jest to, że gdy ktoś napisał że przeżycie czegoś takiego to cud, to inni pisali, że to nie kwestia cudu i farta a tego, że Tesle są bezpieczne usilnie twierdzą, że w Tesli każdy wypadek przy 285 się przeżyje.



Kolejna kwestia jest taka, że ludzie przezywali wypadki przy większych prędkościach jak np. tutaj wypadek przy około 315km/h. Z auta nic nie zostało, a kierowca i pasażer przeżyli (I jeśli mnie pamięć Pokaż całość