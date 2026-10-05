Samochód elektryczny rozbija się przy 285 km/h, a kierowca przeżył.
W Niemczech opona w Tesli Model S pękła przy prędkości 285 km/h Samochód wpadł w poślizg na ruchliwej autostradzie, po czym został zredukowany do sterty metalu Kierowca przeżył. Doznał kilku złamań i nikt inny nie został ranny.Skowyrny
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Komentarze (36)
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@niki_niki: niestety w twoim przypadku nie pomogło
@alkoJezus: No ale na filmie widać, że koleś, jak jedzie, to mija drzewa, parking dla TIR-ów. Miał dużo szczęścia że do awarii doszło w miejscu gdzie nie było drzew, pojazdów czy innych przeszkód.
Kolejna kwestia jest taka, że ludzie przezywali wypadki przy większych prędkościach jak np. tutaj wypadek przy około 315km/h. Z auta nic nie zostało, a kierowca i pasażer przeżyli (I jeśli mnie pamięć
@GreeenOne: pasażer był mocno poturbowany, ale kierowca wydostał sie z pojazdu o wlasnych siłach i jeszcze rannego pasażera zdolal z niego wyciagnac. Pare chwil pożniej Lambo spłonęło.
https://autokult.pl/wypadek-lamborghini-hurac-na-przy-320-km-h-wideo,6809075564333185a
Komentarz usunięty przez autora
Tu gość miał dłuuuuuuuuuuugi, łagodny (stosunkowo) ślizg.