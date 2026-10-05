na pewno nie dostanie 8 lat. Rozpłacze sie. Powie że maturę robi. Obrońca też przypisze odpowiedzialność 51 letniemu mężczyźnie który przechodził przez przejście i się należycie nie rozejrzał - przypiszą mu to że doprowadził do wypadku a mógł uciec. Zobaczycie że tak będzie. Pamiętacie tego sk....na który w warszawie w centrum jechał tuningowanym szrotem bmw. Uniewinnili sk...na bo sąd stwierdził że auto było głośne i rodzina która przechodziła mogła go usłyszeć z Pokaż całość