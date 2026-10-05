Wypadek w Nowym Sączu nowe informacje
Dziś zatrzymano także 20-letniego kierowcę BMW. Policja uważa, że doprowadzili do wypadku, bo się ścigali na publicznej drodze Jeśli sie poszczęści to kolega też wyląduje w więzieniuPawel993
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Komentarze (258)
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Szanse na przeżycie pieszego przy uderzeniu z prędkością:
- 30 km/h: szanse wynoszą około 90%.
- 50 km/h: szanse wynoszą około 40–50%.
- 60 km/h: szanse spadają drastycznie do około 15%.
- 70 km/h wzwyż: bliskie zeru
@gr4p3: z glowa to maja cos wyborcy marszalka srajacego w krzakach i tacy z------------y jak ten z filmu
To jest plucie w twarz ofierze i potencjalnym następnym ofiarom.
Powinno wyglądać tak jak na screenie:
Po prostu nie myślał o konsekwencjach to będzie miał dużo czasu na przemyślenia ¯\(ツ)/¯