Z "GW" i Gazeta.pl rozstają się kolejni pracownicy. Pełzające zwolnienia grupowe
Łączenie struktur i redakcji "Gazety Wyborczej" z portalem Gazeta.pl (Grupa Agora) wiąże się z redukcją zatrudnienia. - Tym razem to jest przeprowadzane w ten sposób, żeby nie kwalifikowało się jako zwolnienia grupowe - słyszymy w redakcji "GW".VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (10)
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A ile afer odkryła republiczka? Pewnie dużo, biorąc pod uwagę profil działalności?
A no tak, dokładnie ZERO, bo konfedepisiorkom wystarczy pokręcić korbką ¯\(ツ)/¯
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