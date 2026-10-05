ŻABKA - jak popularna sieć dyma franczyzobiorców
Miała być szansa na własny biznes, a jak twierdzą nasi rozmówcy, były długi, kłamstwa i problemy prowadzące ich życia do runiy. Franczyzobiorcy Żabki opowiadają o stratach i trudnościach, o braku wsparcia i złamanych obietnicach.mkorsov
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Komentarze (27)
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Rozumiem, że można zaliczyć jedno potknięcie i się przejechać na jakiejś współpracy czy sponsoringu. NO chui.
Trafiło mu się i przeprosił. Wyszedł na prostą.
I kiedy wydawało się, że zrozumiał sprawę i się pilnował to takie coś.
Ja nie wiem czy on jest zbyt biedny, że musi się podejmować takich desperackich współprac?
Gościu już ma hajsu nastukane jak bogol, i wystarczyło robić dalej te filmiki na YT
Ponad 20 lat temu rozmawiałem z człowiekiem, którego Żabka bardzo mocno namawiała na współpracę. Pamiętam z tej rozmowy, że analizował ów pan m.in. zapis w umowie mówiący o tym, że wypożyczone meble i wyposażenie należy zwrócić w stanie nienaruszonym (idealnym). Uznał to za niemożliwe przy normalnym użytkowaniu i mimo "szczerych" i gorących zapewnień przedstawicieli Żabki stwierdził, że franczyzodawca w
i sprawdzilem w internecie. Żabka jest na rynku od 28 lat :o Jezusie nazarejski.
- ceny 2x takie jak w normalnych małych sklepach typu Carrefour Express
- asortyment 2x mniejszy
- warzywa owoce często spleśniałe w cenach nie 2x, ale 4x
- siedlisko lokalnej patologii i pijaków
Jako franczyzobiorca nie masz prawa do:
- zmiany miejsca prowadzenia sklepu,
- zmiany dostawców, asortymentu, układu towaru w sklepie,
- wyboru kasy fiskalnej, operatora płatności kartowych,
- własnego utargu bo musisz go codziennie wpłacać żabce a żabka ci policzy we własnym (nie
Szkoda tylko, że
Apropo dymania...
Zdjęcie przedstawia tzw "kulę godową" podczas fazy nazywanej ampleksus. Główni udziałowcy żabki próbują wykorzystać franczyzobiorcę, podtapiając go przy tym, przez co często taka kopulacja kończy się śmiercią tego drugiego. Wcześniej taka utopiona ropucha przenosi do stawu topicieli na swoich własnych plecach.