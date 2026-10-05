Że Żabka jest jaka jest to się wiele z nas zgodzi, ale ja jestem ciekawy ile z tych właścicieli miało jakąkolwiek podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności, jakąś wiedzę księgową czy chociażby rozmawiało o tym z kimś kto się na tym zna czy raczej zobaczyli plakat „możesz mieć nawet do 30k przychodu miesięcznie” i już widzieli jak to co rok kupują nowego lexusa i mieszkania na Złotej w Warszawie.



Szkoda tylko, że Pokaż całość