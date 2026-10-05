Panowie polewali wódkę, obok trwał piknik piłkarski dla dzieci
Małopolski Związek Piłki Nożnej realizuje Piłkarskie marzenia na Prokocimiu. To projekt, który jest finansowany z budżetu obywatelskiego. Jednym z jego elementów był rodzinny piknik piłkarski, który odbył się końcem września na obiekcie Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim.kommie
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Komentarze (27)
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Bawią mnie ci frustraci z AA, którzy przez swoje problemy najchętniej by zakazali alkoholu.
I ten argument z dziećmi xD Dziecko nie może zobaczyć jak dorosły chłop pije wódkę, ale oglądanie bajek z dwoma tatusiami już jest ok (－‸ლ)
@BR2428G: Dokładnie. Banda przygłupich faszystów którzy chcieliby każdemu zakazać, bo "po co to potrzebne" skoro oni nie mogą. Wyjątkowo to toksyczne, tępe i skrajnie zacietrzewione. Byłem kiedyś na polandrock na jakichś warsztatach o uzależnieniach. Najlepiej jakbym od razu pojechał do domu bo jak tylko przekroczę bramy piekieł (czyli festiwalu) to na pewno wychleję z 15 litrów
@Kacp3r3k: Ale ja też jestem za tym żeby na piknikach rodzinnych nie było meneli. Może je po prostu omijaj i będzie git :)
Pewnie kazali młodzieży uprawiać sport żeby mieć pretekst do nieczęstowania
Przeciętny lewak jest bardziej zacietrzewiony i głupszy niż najgłupszy moherowy beret.