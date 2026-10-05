Dzieciom polewali że tak się ten stary idiota zesrał w artykule? No ja pier*... niesłychane. Jak kelner w restauracji p--o poda to trzeba wyprosić na zewnątrz wszystkie kobiety, zwierzęta i dzieci żeby nie widziały jak faceci polewajo a-----l :D



Przeciętny lewak jest bardziej zacietrzewiony i głupszy niż najgłupszy moherowy beret.