Co za zbieg okoliczności, kilka dni temu w przypływie frustracji o to samo poprosiłem ChataGPT - żeby zapisał sobie w pamięci.



Moje doświadczenie z polską obsługa klienta jest takie, że po zakupie im przeszkadzam i mnie olewają chyba, że to oddział firmy zagranicznej. Wtedy jest jakieś wsparcie a w najgorszym wypadku pisze się do Niemiec czy gdziekolwiek na zachód.