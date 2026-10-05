AI zmyśla wady polskich produktów i poleca zagraniczne zamienniki
W badaniu obejmującym 200 produktów modele AI halucynowały w 46 proc. analizowanych przypadków. Boty potrafiły przypisywać polskim produktom nieistniejące wady i proponować zamiast nich zagraniczne zamienniki. Wynika to z niskich ocen czytelności polskich stron e-commerce dla modeli AI.Skarbiec_Biz
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Komentarze (75)
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Wcale nie z ustawień promptu systemowego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czyżbyś kolego drogi chorował na jakiś antysemityzm ...
( ͡º ͜ʖ͡º)
Halucynowały? To jakiś nowy eufemizm, żeby nie napisać wprost, że AI kłamie, manipuluje i popełnia błędy?
mając halucynacje nie odróżniasz prawdy od nieprawdy, jesteś przekonany, że to co halucynujesz to prawda.
natomiast kłamiąc i manipulując wiesz dokładnie jaka jest prawda, ale celowo podajesz inne informacje aby wprowadzić kogoś w błąd. całkowicie inne rzeczy, choć skutek ich działania może być podobny
@FuzzyWuzzy_:
AI halucynuje tak naprawdę zawsze, czasem te halucynacje są prawdziwe, a czasem nie, ale każdy wynik tego co wypluje AI nazywa się halucynacją. Sami dziennikarze źle używają tego sformułowania.
Poza tym LLM potrafi fajnie wyszukać produkty dość specyficzne których szukanie przez Google to masakra ze względu na reklamy i spamowe pozycjonowanie sklepów. Chociaż tu też zauważyłem ostatnio pogorszenie jakości bo ludzie uczą się pozycjonować sklepy dla ai
@jan-kowalski-507464: Generalnie tak działa świat biznesu dziecko, zaczniesz zarabiać i wydawać pieniądze to może zrozumiesz.
Zgadza się, z jakością produktu nie ma to nic wspólnego.
ai zle i glupie, bo nie dziala prawidlowo. Nie dlatego ze nie dziala na naszą korzyść, a dlatego ze dziala na naszą niekorzyść przypisują negatywne cechy tam gdzie ich nie ma.
to jawne klamanie i manipulacja, niezależnie od przyczyny(ustawien modelu).
Moje doświadczenie z polską obsługa klienta jest takie, że po zakupie im przeszkadzam i mnie olewają chyba, że to oddział firmy zagranicznej. Wtedy jest jakieś wsparcie a w najgorszym wypadku pisze się do Niemiec czy gdziekolwiek na zachód.