W życiu bym nie wziął franczyzy żabki i ta świadomosc jest ze mna juz lata. Zawsze sie zastanawiam co ludzmi kieruje gdy podejmuja taki krok. Żabka niezli manipulanci ale decyzja o wspolpracy zapada po wlasnej decyzji franczyzobiorcy. Btw na pocztku jak bylo niewiele zabek to biznes byl dochodowy, szczegolnie w niedziele dzis mam od zabki do zabki max 3 minuty u mnie w miescie rozwodnili sobie tak dostepnosc ze coraz mniej ludzi Pokaż całość