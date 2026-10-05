Spała w sklepie, myła się w zlewie. Franczyzobiorczyni Żabki o pracy po 17 godzi
Pracują po 17 godzin, zadłużają się, kłócą z bliskimi, a część traci zdrowie psychiczne. W reportażu Kanału Zero franczystarnak
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Pracują po 17 godzin, zadłużają się, kłócą z bliskimi, a część traci zdrowie psychiczne. W reportażu Kanału Zero franczystarnak
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Komentarze (69)
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@KurnikoweKuriozum: Wizja pozornie prostego zarobku. Niektórym się wydaje, że to taki samograj. Podpiszą umowę z siecią handlową, zatrudnią paru Ukraińców na kasie i wszystko samo będzie działać, a oni tylko co miesiąc wpadną po kasę.
@ZostaneMistrzem: Przecież jak jest dobra lokalizacja to żabka zaraz otworzy ci w okolicy kolejny sklep. A jak ci się coś dobrze sprzedaje to dostaniesz z innego sklepu niezamówione palety tego produktu...
Umowa w której podpisujesz czek in blanco i musisz przyprowadzić drugą osobę która go będzie gwarantować dawno powinna być zakazana. Tak samo jak przekazywanie całego obrotu gdy to na Tobie ciąży obowiązek odprowadzenia od niego podatków.
Bo tak naprawde to czym taki "przedsiebiorca" steruje, co od niego jest zalezne... Godziny otwarcia? Zatowarowanie. A może protestować przeciwko dostawom?
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