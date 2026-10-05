Odszedł aktor znany z "Misia" i "Alternatywy 4" . Stanisław Pąk miał 70 lat
Stanisław Pąk nie żyje. O jego śmierci poinformował Film Polski. W latach 80. aktor pojawił się na ekranach kinowych i telewizyjnych w wielu charakterystycznych rolach drugoplanowych, m.in. w "Misiu", "07 zgłoś się", "Karate po polsku", "Krzyku", "Alternatywy 4" i "Zmiennikach".Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (44)
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Ale Ty piszesz o Ludwiku Paku - zmarłym w 1988 - znanym z roli Dyrmana w Misiu i Peresady w Siekierezadzie.
A teraz zmarł Stanisław Pąk...
-o musztardę było zapytać
Ale lepiej o sławnych - dowartościują cię kilkoma plusikami.
Zakop.
dość tej błązenady, twojej najnowszej wiadomości nie przeczytałem i następnych też nie zamierzam. A jak jeszcze raz coś odpiszesz to sam cię dodam na czarną.
żegnam