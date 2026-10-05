Stanisław Pąk nie żyje. O jego śmierci poinformował Film Polski. W latach 80. aktor pojawił się na ekranach kinowych i telewizyjnych w wielu charakterystycznych rolach drugoplanowych, m.in. w "Misiu", "07 zgłoś się", "Karate po polsku", "Krzyku", "Alternatywy 4" i "Zmiennikach".