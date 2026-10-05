Kiedy wybuchła afera w szpitalu południowym z Dawidem Kacprzykiem i wysokimi zarobkami lekarzy, zaczęlismy sprawdzać zarobki naszych medyków. I wyszło, że lekarz związany z programem leczenie otyłości zarabia niewspółmiernie dużo.

A to wczesniej gdzie byli? Ciagle powtarzaja ze trzeba zapobiegac, a nie trzeba bedzie leczyc!