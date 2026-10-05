1,4 mln zł rocznie dla lekarza, który leczył otyłość. Rozwiązano kontrakt
Ponad 1,4 mln zł rocznie tyle wynosiło średnie roczne wynagrodzenie koordynatora programu leczenia otyłości dzieci, z którym Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka przed czasem rozwiązało umowę.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (22)
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- Dziękuję panie doktórze
- Faktura na 1,4 miliona się należy.
Wiem, że literówka, ale poświęcenie własnego ciała przez lekarza dla miliona zł mnie rozbawiła xD
A to wczesniej gdzie byli? Ciagle powtarzaja ze trzeba zapobiegac, a nie trzeba bedzie leczyc!
Czyli że jak? Najpierw się z nim umówili na jakąś kwotę a jak wybuchła afera to udają zdziwionych że aż tyle? To jak w tym memie.
Ale poszło już do księgowości przelewy leciały więc po co ruszać
Czy przypadkiem w umowie nie ma zapisu o "rekompensacie" w przypadku zerwania przed czasem?
po 49 latach funkcjonowania CZD zaczęli analizować ile właściwie placom zatrudnionym lekarzom 乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ