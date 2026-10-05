Zmarła po czekaniu 46 godzin na SOR-ze. Rodzina poszła do sądu
Chora onkologicznie pani Maria spędziła ponad 46 godzin na poznańskim SOR-ze, czekając na przyjęcie na oddział. Dzień po przewiezieniu na OIOM zmarła. Jej rodzina domaga się wyjaśnień, czy otrzymała właściwą pomoc - podaje "Gazeta Wyborcza".Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (40)
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tylko regulacje i egzekwowanie tych regulacji może zatrzymać to szaleństwo
@Mumbaj: pytanie czy problemem jest faktycznie koszt czy po prostu problemem sa dyektorzy i lobby lekarskie ktorzy wydoja caly hajs ze szpitala na milionowe wyplaty dla konowala ktory w dokumentach ma 1000 godzin dziennie na 156 etatach w calym kraju, argumentuja to brakami kadrowymi ktore zmuszaja dyrektorow do godzenia sie na takie umowy i walki "bo inaczej beda zmuszeni zamknac
@Mietek66348: Bo to jest portal ze śmiesznymi obrazkami, sekcja komentarzy. Juz sobie upuściłeś trochę jadu, frustracie? A juz wiem. Koniec roku się zbliża, jest ciśnienie na KPIs, OKRs, opie...dol od szefa był, a do tego przyszlosc niepewna i trzeba gdzieś popuścić, panie kierowniku team leaderze od jakiegoś gowno-procesu w korpo?
Mówi też, że jest wolnosciowcem, we wszystkim, no ale nie w sprawach religii, związków, macierzyństwa.
Nie potrafi nawet zebrać paru tysięcy podpisów na wybory, a jak przedstawia jakiś projekt ustawy to zawsze jest to taki bubel,że łeb zrywa.
Jak więc go traktować poważnie? To co najwyżej może
naszego sadu? lekarzy pozywac? samobojcy
No cóż uważam że to jakiś sposób lekarzy i ZUSu na młodych emerytów w Polsce. Jesteś emeryt tak długo czekasz na pomoc aż już nie będzie tobie potrzebna. Lekarze mają płacone miliony ale to jednak ciężka praca trzymać ciężko chorych tyle godzin bez pomocy, to już TRZEBA mieć psyche i takie umiejętności kosztują.
Co pani jest...