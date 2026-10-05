Prawda niestety jest taka, że jak ktoś uprzejmie czeka i się nie wychyla, to umrze w schowku na szczotki. W polskiej służbie zdrowia trzeba domagać się pomocy dla bliskich mordą, robić dramy, krzyczeć i grozić rozmaitymi konsekwencjami. Po prostu drzeć p---ę i żądać. Być namolnym jak mucha przy gównie, w końcu lekarze pomogą choremu krewnemu, choćby po to żeby się od nich o---------ć i nie robić scen. Ja nie lubię tego robić, Pokaż całość