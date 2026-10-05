Afera neurochirurgów. Szpital ukarany za zabiegi lekarza celebryty
Prawie tysiąc złotych zarabiał za kilkuminutowy zabieg dr Łukasz Grabarczyk w szpitalu w Piszu. Neurochirurg w placówkacmlekoag
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Prawie tysiąc złotych zarabiał za kilkuminutowy zabieg dr Łukasz Grabarczyk w szpitalu w Piszu. Neurochirurg w placówkacmlekoag
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Komentarze (8)
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@Yakotak: Kacprzyka nawet nie przesłuchano...
Konowały walą dyktę na miliony. Oszuści w togach - choćby kuń czy zonda adwokacina - walą dyktę i innych ludzi na miliony. A zeszmaceni funkcjonariusze, w tym też ci w togach, doebują się do Areczka o
Miłego wieczorka życzę i dbajcie o zdrowie Wykopki
P.S.
Gdzie się podziali zawzięcie obrońcy tej najbardziej zdeorawowanej i pogardzanej grupy społecznej? Czyżby argumentów brakło, bo nie sądzę by dotarło że mają
Tam powinna wjechać prokuratura...