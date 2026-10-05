I co się stanie? Nic. Bo to dykta ze zeszmaconymi funkcjonariuszami, którzy wolą się doebywać do Areczków. I nie mają jaj, żeby ścigać konowałów albo swoich koleżków w togach. Pisdowaci funkcjonariusze nastawieni na pozorowanie swojej pracy.



Konowały walą dyktę na miliony. Oszuści w togach - choćby kuń czy zonda adwokacina - walą dyktę i innych ludzi na miliony. A zeszmaceni funkcjonariusze, w tym też ci w togach, doebują się do Areczka o Pokaż całość