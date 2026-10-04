"Mieliśmy potwierdzić gotową wersję". Dlaczego zablokowano ekshumacje
w Jedwabnem. Prof. Małgorzata Grupa prowadząca ekshumację w Jedwabnem oraz ekshumacje polskich ofiar na Ukrainie, Wołyniu i Charkowie. Prawda ukryta pod ziemią bywa groźniejsza od tej zapisanej w archiwach.trtrtrtrtr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
@K-S-: Zabory to świetna okazja do "przepływu majątku". Nowe władze mogą "nadać" komuś prawa do czego tylko chcą w zamian za jakieś wcześniejsze, obecne lub przyszłe działania.
Żyjemy w czasach post-prawdy. "Poważni" ludzie wprost deklarowali nie taki stan tylko taki cel. W tym dziennikarze. Wtedy łatwiej się manipuluje społeczeństwem, odbiorcą, elektoratem, klientem. Prawdą jest to w co maćki wierzą. A nie na co są dowody. A jeśli dodatkowo maćki wierzą, że są inteligentne i wykształcone to już pozamiatane. Maciek staje