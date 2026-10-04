To, że takie mordy byly organizowane przez Niemców przy udziale lokalnych szumowin, którzy za wódkę czy drobne fanty pomagali łapać Żydów, to są historyczne fakty. Nawet w raportach AK do Londynu informowano o prawie stu tysiącach przypadków szantażowania i wydawania Żydów, a na najgorszych szmalcownikach wykonywano wyroki. Natomiast 99% Polaków patrzyło na to ze współczuciem i przerażeniem, bo doskonale zdawali sobie sprawę, że są następni do unicestwienia jako naród, a wielu ryzykowało Pokaż całość