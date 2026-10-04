Jakoś właściciela Dino nie widać na fałszywych nagraniach - ciekawe dlaczego. Każdy chciałby czerpać tylko benefity z bycia na świeczniku, a jak przychodzi do zmierzenia się z konsekwencjami bycia rozpoznawalnym to jest płacz.

Boomer odkrył Internet, albo są to pierwsze objawy zaburzeń paranoidalnych.