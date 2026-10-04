Brzoska ostrzega Nawrockiego. Pokazał nagranie z pierwszą damą
Prezes InPostu Rafał Brzoska zauważył, że w sieci pojawiają się fałszywe nagrania z udziałem Marty Nawrockiej. "Panie Prezydencie Nawrocki, Pierwszą Damę, pana żonę, też już próbują uśmiercać. Potraktowałbym to bardzo osobiście" napisał.patinete
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
Co prawda sam zawetował ustawę w tej sprawie, ale to wina rządu xD
Jesteście tak durnymi ludźmi że sami prosicie rząd o kajdany i to takie trochę za ciasne.
Lewackie myślenie jednak doprasza się o cenzurę taką żeby tak jak w TV tak i w necie była tylko jedna słuszna treść zgodna z linią partii.
Do dochodzenia swoich praw w
@Andr3v: powiedz mi tak zupełnie szczerze. Wierzysz, że ta ustawa uderzy w koncerny jak Meta a nie w twórców co wydają treści z innym poglądem od tego co ogół się przyjmuje? Naprawdę w to wierzysz?
Komentarz usunięty przez autora
Boomer odkrył Internet, albo są to pierwsze objawy zaburzeń paranoidalnych.