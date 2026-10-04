Hej, bardzo mi się nudził i sobie pobrałem wykop na komputer. Pewnie dałoby się znaleźć jeszcze parę kont - myślę, że dokopałem się do danych z 99% wszystkich, a więc tak:
Wszystkich kont aktualnie (około) : 2 769 499
Kont, które mają zero akcji, nic nie plusują, komentują totalnie zero: 1 950 908 - co stanowi 70,44% wszystkich kont
Ciekawie wyglądają wykresy zzałożonych kont w 2025 oraz 2026 roku
Chyba coś sie skrypt do zakładania z----ł w lutym bo zamiast zakładać konta codziennie odpalił się pod koniec miesiąca XDD
Aktualnie codziennie wpada około 800-900 nowych kont także biznes kwitnie <3
Na koniec jeszcze aktywność na mikroblogu:
Pierwszy - Suma plusów ze wszystkich wpisów na mirko z danego dnia - spadek to wykop 2.0
Drugi to ilość wpisów, jak widać nowy update również doprowadził do spadku, pewnie za msc - dwa będzie lepiej widoczny
Jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł / pytanie o jakieś dane to piszcie
Komentarze (21)
najlepsze
@menelpijak: xD
@stary_emigrant: Działa tylko przez strukturę drzewa tak czy siak będziesz się gubił komu tak naprawdę odpowiadasz.
@sylwke3100: No ale tak działa struktura drzewa chyba.
Jak chcesz jednocześnie odnieść się do kilku osób, to się nowa gałąź otwiera z cytatem który też wcześniej ręcznie wkleiłeś.
@orlik: typie ale to jest analiza kont a nie ruchu
znalezisko otrzyma belkę z wyjaśnieniem, że tylko debil nie wie, że wzrost liczby użytkowników nie jest równoznaczny ze zwiększeniem aktywności
potem komentujący dostaną bana
Wykop nie jest wyjątkiem, ale tutaj akurat ABW mogłaby naprostować pewnie sprawy :)