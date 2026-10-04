Hej, bardzo mi się nudził i sobie pobrałem wykop na komputer. Pewnie dałoby się znaleźć jeszcze parę kont - myślę, że dokopałem się do danych z 99% wszystkich, a więc tak:

Wszystkich kont aktualnie (około) : 2 769 499

Kont, które mają zero akcji, nic nie plusują, komentują totalnie zero: 1 950 908 - co stanowi 70,44% wszystkich kont

Ciekawie wyglądają wykresy zzałożonych kont w 2025 oraz 2026 roku

Chyba coś sie skrypt do zakładania z----ł w lutym bo zamiast zakładać konta codziennie odpalił się pod koniec miesiąca XDD

Aktualnie codziennie wpada około 800-900 nowych kont także biznes kwitnie <3

Na koniec jeszcze aktywność na mikroblogu:

Pierwszy - Suma plusów ze wszystkich wpisów na mirko z danego dnia - spadek to wykop 2.0

Drugi to ilość wpisów, jak widać nowy update również doprowadził do spadku, pewnie za msc - dwa będzie lepiej widoczny