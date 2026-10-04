Oczywiście za pierwszym razem zostanie to oprotestowane i odrzucone. Za drugim razem też. I za trzecim.



Problem w tym, że oni będą z tym wracać i próbować przepchnąć - i w końcu im się to uda. Albowiem społeczeństwo i rozsądni politycy będą musieli działać i skutecznie to blokować za każdym razem. Oni muszą mieć szczęście i to przepchnąć tylko raz. Potem już się tego nie będzie dało odkręcić.



Taka ustawa wbrew Pokaż całość