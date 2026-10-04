EU KIDS ACT czyli Zero anonimowości w necie w EU dla wszystkich
Max godzina dziennie na gry do 15 roku życia :) Serio. Prywatne serwery do gier mają być zakazane. Dzieci dorośli będą musieli się identyfikować obowiązkowo do gry online czy nawet do używania social media. Weryfikacja czy rodzic jest dorosły :) To Acta do 10tej potęgiiggy_p
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Komentarze (42)
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Problem w tym, że oni będą z tym wracać i próbować przepchnąć - i w końcu im się to uda. Albowiem społeczeństwo i rozsądni politycy będą musieli działać i skutecznie to blokować za każdym razem. Oni muszą mieć szczęście i to przepchnąć tylko raz. Potem już się tego nie będzie dało odkręcić.
Taka ustawa wbrew
@jagoslau: problemem jest niekonsekwencja społeczeństwa i to, że daje(my) się zmanipulować przez TV i media partyjne za nasze 2mld rocznie.
Niekonsekwencja w tym sensie, że każdy polityk i partia po próbie przepchnięcia cenzury powinien stracić na dobre poparcie i nie przepychałby po raz drugi, bo już by go nie było.
Niestety w demokracji medialnej większość dostanie papkę z
Raczej nie. Myślę, że następny będzie odpowiednik chińskiego WeChata, czyli wielofunkcyjna aplikacja bez której praktycznie niczego nie załatwisz ani za nic nie zapłacisz. A która jednocześnie ma szerokie uprawnienia na telefonie, skanuje go bez twojej wiedzy i zgody, przesyła zebrane dane na serwery producenta, a ten udostępnia je służbom na każde żądanie.
NIE kwa - w Kanadzie...
@iggy_p Jak już bierzesz się za komentowanie, to chociaż rób to poprawnie. Do dziesięćtej potęgi? Chryste panie...