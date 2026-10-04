Chronił polskie komputery. Potem zaczęła się wojna o mks_vir
Mks_vir chronił polskie komputery w domach, szkołach i urzędach. Jak program przegrywany z dyskietki na dyskietkę stał się wielkim biznesem - i co wydarzyło się po śmierci jego twórcy? To historia Marka Sella, polskiego antywirusa i konfliktu o przyszłość firmy MKS.Souvenirs
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Komentarze (22)
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PS. Znajdź pięć różnic ( ͡° ͜ʖ ͡°)
szkoda że nic z tego sie nie przyjęło
Dla użytkowników domowych stosujących Windowsa tak naprawdę wystarczy wbudowany w system Defender + regularne aktualizacje bezpieczeństwa systemu i aplikacji (chociaż Microsoft w ostatnich latach różnie wychodzi na tych aktualizacjach). No i przyda się krytyczne myślenie, nie klikanie od razu linków, które przyciągają chwytliwymi tytułami.
W środowisku korporacyjnym jest odwrotnie i sam AV to za mało (nawet nie mówię o darmowym, bo ten nie daje konsoli centralnej) i
Potem miałem panda antyvirus i klucz do pandy dostałem od koleżanki, która w jakieś firmie pracowała i tam mieli dostawali pandy z dożywotnią licencją.