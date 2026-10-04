Podawał się za niemieckiego dyplomatę i zawłaszczał publiczny teren.
BEZRADNOŚĆ URZĘDNIKÓW i pobicie przed kamerami? Drut kolczasty, wyzwiska i hasło: przejścia nie ma. Kim jest człowiek, który odciął ludziom dostęp do publicznego jeziora? Przedstawia się jako niemiecki dyplomata z arystokratycznym rodowodem i twierdzi, że... przyjechał uczyć prowincję kultury.dj-daniel-jaz
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
Brawa dal Pana redaktora, ja bym nie wytrzymał i mordę mu obił
Żaden inspektor budowlany się nie zajmuje tym ani wody polskie jeżeli wszedł na ich teren (bo w filmiku jest chyba geoportal, jeżeli tak to nie są to najbardziej wiarygodne mapy, ale nawet przy nich nie mógł zbudować w takiej odległości
Urzedy maja srogo wyje****
https://lagowgmina.biuletyn.net/?bip=1&cid=31 biedy nie ma :)
Sąsiedzi oczywiście zareagowali, typ zebrał wszystkie możliwe nakazy rozbiórki, stertę wyroków sądów różnych instancji.
I co? I nic, miał to wszystko w głębokim poważaniu, robił ten swój beton. Były wybory, do władzy doszli koledzy pana betoniarza,