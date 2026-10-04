Autor nagrania twierdzi, że gość zbudował dom bez pozwolenia na budowę i to na terenie należącym do wód polskich i nie tylko to a nikt nie wystąpił do sądu w tej sprawie?



Żaden inspektor budowlany się nie zajmuje tym ani wody polskie jeżeli wszedł na ich teren (bo w filmiku jest chyba geoportal, jeżeli tak to nie są to najbardziej wiarygodne mapy, ale nawet przy nich nie mógł zbudować w takiej odległości Pokaż całość