Imigranci odpowiadają za 1/4 najmu w Polsce. Wybierają największe miasta
Imigranci ekonomiczni odpowiadali za 11-13 proc. umów najmu, a uchodźcy za kolejne 10-12 proc - wynika z raportu NBP. Największą grupą pozostają krajowi najemcy indywidualni z udziałem 40-45 proc., a studenci odpowiadają za około 27 proc. rynku.Skarbiec_Biz
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Komentarze (11)
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Konia z rzędem temu, kto policzy ile tracą Polacy na zamrożeniu podwyżki pensji czy wzroście cen nieruchomości/wynajmu.
Ponad 90% ludności mieszka w lokalach należących do siebie i swoich rodzin.