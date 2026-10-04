Szpital dostał miliony ze zbiórki Łatwoganga. Teraz mówi o warunkach.
"Są dla nas nie do przyjęcia". Szpital zakwestionował zapisy. Jednym z najważniejszych punktów jest możliwość domagania się przez Fundację Cancer Fighters zwrotu części lub całości przekazanych środków. Maksymalna wysokość zabezpieczenia ma sięgać 120 proc. wartości darowizny.ZionOfel
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Komentarze (54)
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Ja nie wpłacałem.
@dziacha: Przeciez takie zabezpieczenie jest norma. Jak szpital wyda to na premie dla lekarzy, to sciagna z nich 120%. Jak zwykle ci sami co zawsze degenaraci pisza swoje urojenia bez czytania ze zrozumieniem xD
Zbiórka szła przez jakąś fundacje... jak bardzo fundacje 'dobroczynne' są drapieżcze to chyba nie tajemnica, zakładam że Łatwogang jest tu ofiarą
@noHuman:
Wiadomo że fundacje to scam. Ale on ponosi odpowiedzialność za to kogo sobie wziął do współpracy.
Sami prezesi (małżeństwo) tej fundacji biorą po 22 tysiące pensji miesięcznie (czyli 44 tysiące miesięcznie).