Koniec zakazu handlu w niedzielę? Sklepy mają być czynne siedem dni w tygodniu.
Zakaz handlu w niedziele miał chronić pracowników. Teraz związkowcy chcą jego całkowitego zniesienia. Jest jednak warunek: za pracę w niedzielę trzeba byłoby zapłacić 2,5 razy więcej. Sprawdzamy, jak miałoby wyglądać takie rozwiązanie i kto mógłby na nim zyskać.Marcepanowy_Detektyw
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Komentarze (89)
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@7uras: Kiedy widzę takie rzeczy za każdym razem przypomina mi się jedno ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A czemu najzwyczajniej nie mają obowiązywać miesięczne i tygodniowe normy pracy?
Ktoś pracuje w niedzielę będzie miał wolne w inny dzień
@Catmmando: z tego samego powodu z którego masz wolne: wszystkich świętych, boże narodzenie, 3 króli, wielkanoc, boże ciało...
mam nadzieję, że pomogłem
Związkowcy nie potrafią myśleć jak
Aha i mowa tu o normalnym dniu a nie żadnej niedzieli
A tak na serio to obecny zapis mówiący, że tydzień pracy ma mieć 40h i masz mieć 35h nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu jest wystarczający.
A tak abstrachując od tego to Intermarche ma czynne w niedzielę i tam zawsze oblężenie.
Ma pensję, może zawsze iść na bezrobocie