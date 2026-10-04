A czemu akurat 7 dzień tygodnia ma być taki specjalny i wyjątkowy z 2,5x stawką? Czemu nie 3, 5 albo 6?



A czemu najzwyczajniej nie mają obowiązywać miesięczne i tygodniowe normy pracy?



Ktoś pracuje w niedzielę będzie miał wolne w inny dzień