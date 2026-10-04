"Nie mam żadnych oszczędności". Klasę średnią od biedy dzieli kilka pensji
Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, a niemal połowa żyje od wypłaty do wypłaty. Coraz częściej lęk o finanse dotyczy także osób ze stałą pracą i kredytem.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (185)
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@masz_fajne_donice:
On to nie tylko finansowa ale i umysłowa.
Bo zachowuje się dokładnie tak jak ktoś kto zawsze był biedny kiedy tylko zarobi jakieś pieniądze -r---------a na głupoty.
a gdy mówimy o popadnięciu w kłopoty finansowe, to zaraz przepowiadasz wylot na bruk.
Nie będzie (szybkiego) wylotu na bruk właśnie dlatego, że właściciel w tym kraj u z dykty ma związane ręce. Zjawisko które uważamy za negatywne, paradoksalnie może ci pomóc.
Klasa średnia ma się dobrze, jej zarobki dostosowały się do wzrostu inflacyjnego.
Dobrze natomiast nie ma się grupa ludzi, których dochody z pracy na etat, przed covidem, w długim okresie mogłby doprowadzić do wystarczającej akumulacji kapitału, aby do klasy średniej wejść. To oni dostali po dupie i zawinięto
@Widur: Nie, jeśli zarabiasz 20 tysięcy złotych i na koniec miesiąca zostaje ci 800 zł to jesteś idiotą nie umiejącym dysponować zasobami które posiadasz, a jak cię nie stać to może trochę
I może właśnie faktycznie o to chodzi, jestem pierwszym pokoleniem, któremu lepiej się żyje i chyba jeszcze nie zdążyłem się do tego przyzwyczaić.
Nadal pamiętam jak to jest nie mieć, nadal mam problem, żeby pójść do salonu i kupić sobie nowy samochód, nadal z tyłu głowy mam myśl, że znowu kiedyś mogę nie mieć.
Mam nadzieję, że kiedyś się z
@DerMitteleuropaer: Nie i przestań elitaryzować. To jest ogólnie myślenie typowego człowieka który skończył studia i uważa się teraz za tego lepszego.
@Wallenrod121: 90% ludzi, którzy tak mówią, w rzeczywistości po prostu nie chce mieć dzieci, ale boją się że jak powiedzą to wprost, to się zacznie ocenianie i komentowanie. Ja też jeżdżę za granicę 3x w roku, w tym raz na 4 tygodnie, a dzieci nie ma i nie będzie.
@ShelbyCompany: Uwazaj, bo jeszcze odkryjesz zaraz, ze bycie etatowcem to automatyczne ustawianie sie na dnie piramidy kapitalizmu i montowanie sobie nisko sufitu oczekiwan od zycia - zarowno jesli chodzi o maksymalne zarobki jak i ilosc czasu wolnego.
Ja za niecale 2 miesiace wykonczenia domu placilem 43k gotowka do reki znajomemu fachowcowi (ktory wie co robi i nie trzeba nic