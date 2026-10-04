Zarabiasz powiedzmy 22k brutto, znajdujesz się w 5% najlepiej zarabiający etatowców. Od mniej więcej połowy roku zabierają ci 10k. To nie wszystko bo dochodzi jeszcze didatkowy koszt pracodawcy. Poza tym z tego co zostawią zabierają kolejne 20% w wat. Jak pomimo tego odkładasz sobie i w końcu zejdziesz to zapłacisz, a w zasadzie spadkobiercy kolejny podatek. No ale w końcu jesteś elitą zarabiającą niebagatelną kwotę 4k euro miesięcznie.